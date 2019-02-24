انت الان تتابع مشاجرة في سلخانة طوخ بسبب أولوية الذبح.. و7 مصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أرشيفية

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مشاجرة بالأسلحة البيضاء والسواطير داخل إحدى السلخانات بين جزارين للخلاف على الدور وأولوية الذبح بالمجزر، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص من الطرفين تم نقلهم إلى مستشفى طوخ العام، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء هشام سليم، مدير المباحث، إشارة من المستشفى بوصول 7 أشخاص بإصابات خطيرة، تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بالواقعة، فأمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث واتخاذ اللازم. وتم ضبط أفراد المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

انتقل المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع المشاجرة بين كل من طـرف أول "السيد.م.ع"، 65سنة، جزار، ونجلى شقيقه "السيد"، 35 سنة، و"غانم"، 35 سنة، جزارين، وجميعهم مصابون، وطرف ثان "ياسر.م.خ"، 46 سنة، جزار، ووالدته "نادية.ع.س"، 75 سنة، ربة منزل وزوجته "نورا.ص.ع"، 40 سنة، مصابة،