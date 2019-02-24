انت الان تتابع مجلس النواب عن العلاقات المصرية الكويتية: توافق تام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب

وصفت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة أحمد رسلان، العلاقات السياسية المصرية الكويتية بأنها تتميز بالتوافق التام حول العديد من القضايا العربية والإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية، مؤكدة أن التنسيق بين البلدين مستمر في سائر القضايا الإقليمية والعربية بما فيها ليبيا وسوريا واليمن. وقال رسلان إن العلاقات المصرية الكويتية تعتبر نموذجا يحتذى في العلاقات العربية، فالزيارات المتبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات السياسية والاقتصادية وغيرها، ولم تتوقف يومًا ما يؤكد عمق التفاهم والتعاون المشترك.

وأضاف: "أن أسس التعاون والتقارب والتنسيق المستمر ربطت العلاقات المصرية الكويتية برباط متين قديما وحديثا، كما أن الشعب والحكومة الكويتية لم تنس دور مصر في دعم الكويت ومشاركتها الفعالة في حرب تحريرها، وقد كان للكويت دائمًا مواقفها العروبية الفعالة تجاه أمتها العربية عامة وتجاه مصر خاصة"، جاء ذلك خلال