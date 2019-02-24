شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي استعدادًا لفصل الصيف.

وتابع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، بحسب بيان، الأحد، خطة التطهير التي تنفذها الشركة بنطاق المحافظة، والتي شملت مناطق «شبرا- الشرابية- السلام- المرج- بهتيم».

وأشار «حسن» إلى أن خطة التطهير تتزامن مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه في فصل الصيف والتي تنتج عنها زيادة التصرفات التي تستوعبها شبكات الصرف الصحي.

وكلف رئيس شركة صرف القاهرة، رؤساء القطاعات باستمرار عمليات التطهير، وفقا لخطة الطوارئ الموضوعة، والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بأغطية بالوعات الصرف الصحي.