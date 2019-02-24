شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مستشفى «بحر البقر» يدخل الخدمة 30 يونيو بعد توقف 18 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إدخال مستشفى بحر البقر ضمن منظومة العمل بالتأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بعد توقف دام أكثر من 18 عامًا.

جاء ذلك خلال تفقدها، الأحد، أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالمستشفى، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأوضحت وزيرة الصحة أن المستشفى تقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهي بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما على الوزارة تشغيل هذه المستشفى لتقدم الخدمة الطبية لأهالي مدينة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال جميع الحوادث، حيث إنها ستخدم أيضًا محور 30 يونيو، ووجهت وزيرة الصحة بتوفير جهاز أشعة مقطعية للمستشفى.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المستشفى كان مقرر الانتهاء منها بحلول العام المقبل، ولكن تم توجيه الشركة المنفذة بالانتهاء منها في 30 يونيو المقبل.

وقالت وزيرة الصحة إن المستشفى تتكون من أرضي ودورين، بسعة 65 سريرًا، و8 أسرة رعاية مركزة، و9 حضانات، و3 غرف عمليات، و46 سرير غسيل كلوي، مشيرة إلى أنه تم مراعاة جميع معايير الجودة في التنفيذ، وفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات.