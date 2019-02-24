شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السودان بالقاهرة: القمة العربية الأوروبية حدث تاريخي وتعكس الريادة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ السفير السوداني بالقاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، مصر على استضافتها القمة العربية الأوروبية التي تعد حدثا مهما وتاريخيا لأنها تحدث لأول مرة لهذا فهي حدث غير مسبوق، مشددا على أن هذه القمة تأتي في مرحلة مهمة الأمتين العربية والأوروبية، كما أنها تعكس دور مصر الريادة، فمصر بالأمس تولت رئاسة الاتحاد الافريقي واليوم تستضيف وترأس القمة العربية الأوروبي.

وأضاف «عبدالحليم» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» على هامش القمة العربية الأوروبية أن القمة ستناقش العديد من الموضوعات المهمة كالشراكة العربية الأوروبي وبحث أزمات المنطقة وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى والتجارة بين الجانبين .

وأشار سفير السودان بالقاهرة إلى أن البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة سيتناول ما تم الاتفاق عليه في الجلسات العلنية والمغلقة بين القادة والزعماء العرب والأوروبيين، خاصة في ظل تناول القمة العديد من القضايا، مشددا على أن شعار القمة الاستثمار في الاستقرار وهذا له مدلول ورسالة خاصة .

واوضح «عبدالحليم» أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة في القمة لأنها دون حل القضية الفلسطينية لن يكون هناك استقرار للعرب وأوروبا، خاصة أن إسرائيل تريد أن تدخل الباب دون تقديم أي تنازلات في حل القضية الفلسطينية، على حسب وصفه .

وفيما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها السودان، أكد «عبدالحليم» أن السودان يرفض تدخل أحد في شئونه الداخلية ولا نبغي لأحد التدخل في الشأن الداخلي للدول وما يحدث أمر يتعلق بالسودان ومن ثم فمن غير المقبول تدخل أحد في الشأن الداخلي السوداني، مشددا على أن مصر يهمها أمن واستقرار السودان وهذا الأمر يعيه ويدركه السودانيون جيدا.