شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة متهمي «كتائب حلوان» إلى 5 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي محاكمة 215 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان» لجلسة ٥ مارس المقبل. كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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