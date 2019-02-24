شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة: استرددنا 100 مليار جنيه في قضايا خارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تحافظ على المال في الداخل والخارج، قائلا «نحن نحرص على تطلعات أبناء الوطن، فقد تمكنت الهيئة من استرداد الهيئة 100 مليار جنيه في قضايا خارجية، كما تمت إعادة ما يزيد على 8 مليارات جنيه لخزانة الدولة في قضايا داخلية ما كانت لتتحقق إلا بجهد وعرق مستشاري قضايا الدولة».

جاء ذلك خلال افتتاح المقر الجديد للهيئة في مدينة المنصورة، الأحد، بحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، والمستشار ربيع قاسم، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وقيادات هيئة قضايا الدولة والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وقال رئيس هيئة قصايا الدولة، في كلمته خلال افتتاح المقر، إن «الهيئة باشرت خلال عام 2018 وحتى فبراير من هذا العام القضائي نحو 3 ملايين و500 ألف قضية وحققت إنجاز كبير في حماية المال العام وبلغ عدد الأحكام الصادرة لصالح الدولة ما يفوق 1.5 مليون قضية».

وأضاف: «عملنا على إنشاء 26 فرعا بزغوا للنور مستكملين بنيتهم التأسيسية من مقرات وإداريين كما انشأنا ما يربوا على 19 قسما قضائيا بالمحافظات و12 قسما بالمصالح الحكومية لتكون جسرا للتواصل مع الجهات الإدارية والتي نحن نائبها القانوني، وابرمنا 14 برتوكولا مع جهات حكومية.

وتابع قائلا «جاء إنشاء فرع المنصورة وفق فلسفة تعتمد على التخصص والتنظيم مراعين التقسيم الجغرافي في توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري وتقوم على إدراك متطلبات العمل القضائي والقانوني لهيئة قضايا الدولة ولأداء دورها الذي اضطلعت له بموجب الدستور والقانون».

افتتاح المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة في مدينة المنصورة