شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ١١ عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد طريق بورسعيد الإسماعيلية، الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت محملة عمال، بالكيلو ٢١ جنوب بورسعيد بالقرب من شركة الكهرباء.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من السيد محمد أحمد، ٤٠ سنة، اشتباه كسر بالفقرات القطنية، وفتحي محمد عبدالحميد، ٤٦ سنة، وعبدالحميد فتحي محمد، ٢٠ سنة، ومحمد صالح عطية، ٣٠ سنة، وأحمد سامر حسن، ٢٠ سنة، ومنتصر محمد القطن، ٢٠ سنة، ومحمود رجب أحمد، ١٩ سنة، ومحمد محمود حامد، ٢٠ سنة، ومحمود السيد أحمد، ٣٠ سنة، ومحمد حامد محمود حامد، ٤٠ سنة، وحامد إبراهيم متولي، ٢٧ سنة، وجميعهم عمال تابعون لشركة مقاولات ومن مقيمي محافظة الشرقية.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإخلاء الموقع من المصابين ونقلهم إلى مستشفى بورسعيد العام، وبدأ الفريق الطبي المكون من الجراحة والعظام والعناية المركزة بمشاركة فريق التمريض بفرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية الأولية اللازمة.

وبالفحص المبدئي تبين أن جميع الحالات تعاني من جروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وكدمات وسحجات شديدة من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعاني من اشتباه كسر بالفقرات القطنية.