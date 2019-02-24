شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» محذرًا الحكومة: «المجلس له أنياب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور على عبدالعال من غياب الوزراء عن حضور الجلسات في الموضوعات المتعلقة بوزاراتهم، بعد أن تغيب وزير الكهرباء عن حضور مناقشة اتفاقية خاصة بتطوير شبكة نقل كهرباء بقرض كويتي. وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، الأحد، موجها حديثه للحكومة: «هذه آخر مرة، وبعد كده المجلس له أنياب».

وأضاف: «كل طلبات الإحاطة التي يقدمها النواب يوجهون فيها الشكر للوزير الموجه له الطلب وتنتهي الجلسة على ذلك، وهذا لا يتفق مع أي وسيلة رقابية، فطلب الإحاطة هو إنذار للحكومة في موضوع معين، وهذا له مدلول سلبي إنه مفيش وزراء حاضرين وهذا أمر غير مقبول».