شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب على تويتر: سأذهب إلى فيتنام غدا استعدادا للقمة الثانية مع كيم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى تغريدة جديدة على حسابه على موقع "تويتر" للتدوين القصير أن المحادثات مع الجانب الصينى أمس بشأن التجارة كانت مثمرة، وسوف تستمر اليوم كذلك.

وأعلن أنه سيسافر إلى العاصمة الفيتنامية هانوى غدا لحضور قمة مع كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، حيث نتوقع منا استمرار التقدم الذى تحقق فى القمة الأولى فى سنغافورة، لافتا إلى أن الهدف هو نزع السلاح النووى.

وأضاف فى تغريدة أخرى، أن الرئيس الصينى كان مفيدا للغاية فى دعمه لقائه مع كيم جونج أون، قائلا أن آخر شيء تريده الصين هو أسلحة نووية واسعة النطاق فى الجوار.

وأعتبر أن العقوبات التى فرضتها الصين وروسيا على الحدود كانت مفيدة للغاية، مؤكدا "علاقة عظيمة مع الرئيس كيم!".

وأضاف فى تغريدة ثالثة: "الرئيس كيم يدرك، ربما أفضل من أى شخص آخر، أنه بدون أسلحة نووية، يمكن أن تصبح بلاده بسرعة واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى فى أى مكان فى العالم. بسبب موقعها والناس وهو، لديها إمكانات أكبر للنمو السريع من أى دولة آخرى".