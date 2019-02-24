تعرف على قرار تحصيل 5 حنيهات من الطلاب لصندوق أسر الشهداء × 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحصيل 5 جنيهات من طلاب المدارس لصالح صندوق أسر الشهداء والمصابين. ويقدم ”الخليج 365” فى 8 معلومات ضوابط قرار الوزارة والفئات المستهدفة كالتالى: ويقدم ”الخليج 365” فى 8 معلومات ضوابط قرار الوزارة والفئات المستهدفة كالتالى: 1ـ قيمة المبلغ 5 جنيهات من كل طالب بمرحلة التعليم قبل الجامعى. 2ـ الفئات المستهدفة جميع طلاب المدارس والبالغ عددهم قرابة 22 مليون طالب. 3ـ التحصيل سوف يبدأ من العام الدراسى المقبل 2019،2020. 4ـ المبالغ تذهب إلى صندوق تكريم أسر الشهداء وضحايا ومصابى ومفقودى العمليات الحربية والأمنية 5ـ لن يكون هناك زيادة فى المصروفات الدراسية بسبب تحصيل الـ5 جنيهات. 6ـ الهدف من تحصيل المبلغ هم توعية النشء وتعريفهم بالدور الكبير للقوات المسلحة والشرطة المصرية فى تأمين الوطن والمواطنين. 7ـ تفعيل قيم الوطن والمواطنة والانتماء فى المناهج الدراسية لكافة المراحل الدراسية. 8ـ مشاركة الطلاب تغرس قيم الانتماء وتنشئة الصغار والشباب على معرفة الدور الحيوى للجيش والشرطة فى تأمين الدولة.

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