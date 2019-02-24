شرم الشيخ تحتضن أكبر مركز صحفي لتغطية فعاليات القمة العربية - الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ- أ ش أ:

أقامت الهيئة العامة للاستعلامات أكبر مركز صحفي تشهده المؤتمرات الدولية في تاريخها، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، لتغطية فعاليات القمة العربية - الأوربية الأولى التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد، بحضور حشد من ممثلي خمسين دولة عربية وأوروبية ، بينهم ملوك، وأمراء، ورؤساء حكومات.

وصرح محمد أمام - رئيس المركز الصحفي - بأنه تم تزويد المركز بأحدث وسائل الاتصال من هواتف وأجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت مفتوحة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، حيث شهد المركز حشدا كبيرا من الصحفيين والاعلاميين وممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والعربية والأجنبية، الذين سجلوا أنفسهم لتغطية فعاليات المؤتمر - الذي يمثل أهمية كبرى في دفع العلاقات والتعاون المشترك بين الدول العربية والأوروبية في مختلف المجالات .

وأشار إلى أنه تم حتى الآن تسجيل حضور ٩٤٠ صحفيا وإعلاميا لتغطية أعمال المؤتمر ، من بينهم ٣٢٠ إعلاميا أجنبيا جاءوا خصيصا إلى مصر لتغطية المؤتمر، و٢٨٠ إعلاميا معتمدا ومقيما بمصر، يمثلون ٢٨ دولة أوروبية ، و٢١ دولة عربية.​