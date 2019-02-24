الداخلية تضبط 105 قضايا تموينية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 105 قضايا تموينية متنوعة وأبرزها ضبط المدير المسئول عن مطحن "متعاقد مع وزارة التموين" - بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، لاستيلائه على أموال الدعم بالتلاعب في أرصدة الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المُدعم من قبل الدولة عن طريق إنقاص أوزان الشكائر عند التعبئة، وتم ضبط كميات قدرها 200 طن دقيق بلدي "إنتاج يوم" ناقصة الوزن بمقدار 95 جرام في وزن الشيكارة الواحدة زنة 50 كيلو جرام، بالإضافة إلى وجود مخالفات أخرى فى الاشتراطات الفنية مما يؤثر على صلاحية المنتج النهائي، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لتوزيعها على المخابز البلدية، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مصنع "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية - بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لحيازته وتجميعه وتعبئته كميات كبيرة من السلع الغذائية "زيت الطعام" مجهولة معبأة داخل تنكات غير مدون عليها أية بيانات، وإعادة تعبئتها داخل عبوات عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لشركات كبرى على غير الحقيقة، وتم ضبط كميات قدرها "7 طن مستلزمات إنتاج "زيت طعام" و1560 عبوة "زيت الطعام ، منتج نهائي" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

ضبط مالك مطعم "غير مرخص" - بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها قدرها "1,500 طن "مفروم لحوم، مقطعات لحوم، كبده، سجق" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعة، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطهيها وبيعها للجمهور، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مخزن "غير مرخص" تابع لمصنع للصناعات الغذائية، بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها "6 ألاف عبوة "مقرمشات" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ الصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.