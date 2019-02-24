مصدر: ضبط 4 متهمين في واقعة السطو على محل "مجوهرات الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، إن قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين في واقعة السطو المسلح على محل مجوهرات "الطويل" بمنطقة حدائق الأهرام.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، أن مأموريات أشرف عليها اللواء علاء سليم مدير الأمن العام تمكنت من ضبط 4 متهمين.

وسطا 4 ملثمين مدججين بالأسلحة النارية "بندقية آلي، طبنجة" على محل موهرات بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، واستولوا على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه، وتسببوا في إصابة نجل مالك المحل بطلق ناري بالبطن.

وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فريق بحث على أعلى مستوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة يترأسه نائب المدير اللواء محمد الألفي، وبمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب وبمشاركة ضباط مباحث الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيب مصطفى لاشين.