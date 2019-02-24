ننشر أول صور للشابين المذبوحين داخل عقار الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

حصل "الخليج 365"، على الصور الأولى لشابين عثرت الأجهزة الأمنية عليهما مذبوحين داخل عقار سكني بمنطقة الشرابية، اليوم الأحد.

كان قسم شرطة الشرابية، تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثتين لعاملين أحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل أحد الغرف بشقة بدائرة القسم.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت، أن المجني عليهما هما "محمد س."، 16 سنة، و"أحمد ج."، 17 سنة، مقيمين بالمنيا، وأنهما جاء إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل.

وأشارت التحريات أن الشابين، كان يعملان بمطعم بمنطقة الشرابية، واستأجرا شقة بالقرب من العمل، منذ عدة أشهر، موضحةً أن الأهالي عثروا عليهما داخل غرفة سكنهم مذبوحين، فأبلغوا الشرطة.

تحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف الإجراءات لكشف غموض الحادث، وإحالته للنيابة التحقيق.