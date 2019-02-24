الداخلية تضبط عصابة صرفت 3 ملايين جنيه من البنوك بشيكات مزورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط تشكيل عصابي تقوده سيدة، انتحلت شخصية سيدة أعمال، وقاموا بالاحتيال على عدد من البنوك، واستولوا على قروض بنكية بمستندات مزورة بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "ملك.أ" بدون عمل، مقيمة بالإسكندرية، سبق اتهامها في قضيتين آخرهما قضية "شيكات"، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاحتيال على البنوك، من خلال انتحال صفة إحدى السيدات تدعى "أمل.ف" مالكة إحدى شركات المستلزمات الطبية، والاستيلاء على العديد من القروض من بعض البنوك بلغت قيمتها قرابة (3) ملايين جنيه، متخذة من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطها الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها أثناء تواجدها بالشقة، وعُثر بحوزتها على صورة بطاقة رقم قومي تحمل صورة المتهمة ومدون بها بيانات منتحلة باسم "أمل.ف" صاحبة شركة للمستلزمات الطبية"، وقوائم مالية خاصة بالشركة، وعقدين إيجار أملاك باسم "أمل.ف"، 3 خطوط هواتف محمولة ، 3 عقود خدمات هواتف محمولة بذات الاسم، 9 بطاقات دفع إليكتروني منسوبة للعديد من البنوك بذات الاسم، 6 بطاقات دفع إليكتروني منسوبة لعدة بنوك تحمل بيانات واسم المتهمة ، وعقد زواج عرفي للمتهمة من "محمد.ص.ر"، وكمية من الأوراق والمستندات تفيد قيمة القروض التي حصلت عليها المتهمة، وأوراق أخرى.

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اعترفت المتهمة بنشاطها الإجرامي ، مؤكده اشتراكها مع "محمد.أ" حاصل على ليسانس آداب، ويعمل مندوب بشركة استعلامات للبنوك ، وآخر يدعى "ناصر.أ "جارى تحديده وضبطه"، لتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك المختلفة من خلال الحصول على قروض شخصية من البنوك بموجب مستندات ومحررات مزورة ، فضلاً عن قيامهم بتزوير بطاقة رقم قومي للمتهمة "بالاسم المنتحل المُشار إليه"، واستئجارها شقة سكنية بالإسكندرية لاتخاذها مقراً للشركة، وأخرى بالقاهرة كمحل إقامه لإيهام مسئولي إدارات الاستعلام بالبنوك بتواجدها بمحل إقامتها وأن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً ، وبموجب البطاقة المزورة قامت بالتقدم للعديد من البنوك ، وتمكنت من الحصول على قروض بنكية بلغ إجماليها نحو "2,925,000" جنيه ، حصلت عليها بالاسم المنتحل .. بالإضافة إلى قرض بقيمة "250" ألف جنيه باسمها الحقيقي من أحد البنوك، ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة عليها.

وأضافت المتهمة أنها اشتركت مع "محمد.أ"، بفتح حساب بفرع أحد البنوك بالإسكندرية بالاسم المنتحل، وإجراء عمليات سحب وإيداع لترسيخ قناعة وجود ملاءة مالية، واستخراج كشوف حسابات لتقديمها للبنوك المختلفة كضمان للحصول على القروض، واقتسامها مع شريكيها المذكورين، حيث حصلت على مبلغ (مليون ومائة ألف جنيه) نصيبها في تلك الوقائع، وشراء الشقة محل سكنها وإنفاق باقي المبلغ، كما قاموا باستخراج شهادة وفاة منسوبة لأحد مكاتب الصحة بالقاهرة بالاسم المنتحل بمعرفة "ناصر، وآخرين "جارى تحديدهم" حتى تتوقف البنوك عن مطالبتها بسداد أقساط القروض.

بتكثيف الجهود الأمنية وبالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تم ضبط المتهم" محمد.أ"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها، وأضاف بأنه يحتفظ ببعض المستندات والمحررات المستخدمة في الاحتيال على البنوك ، وكذا مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي بمسكنه، فضلاً عن قيامه بشراء شقة سكنية بالإسكندرية، وبإرشاده تم ضبط ( 3 سجلات تجارية منسوبة لمكتب السجل التجاري بشرق الإسكندرية "مزورة" - 2 كشف حساب بنكي صادرين من أحد البنك بالاسم المنتحل للمتهمة المذكورة ، وآخر باسم "أسامة.و" بطاقة ضريبية مزورة منسوبة لمأمورية ضرائب المنتزه أول باسم إحدى شركات تجارة وتوريد قطع غيار المحمول، 2 تفويض مزورين صادرين من بنكين مختلفين، شهادة خبرة مزورة صادرة من إحدى المدارس تفيد عمله بها "خلافاً للحقيقة" مبلغ مالي قدره 765 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي، 2هاتف محمول وجهاز لاب توب"،

تم اتخاذ الإجراءات اللازم وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.