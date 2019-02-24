"مياه أسيوط": بدء تنفيذ مشروعات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لخدمة 600 ألف مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس محمد صلاح الضوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعاً مع الدكتور محمد صديق، رئيس فريق عمل المكتب الاستشاري، الذي تم التعاقد معه لتقديم الخدمات الهندسية، وإعداد التصميمات لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي سيتم تنفيذها في إطار التعاون بين الدولة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضمن اتفاقية "دعم الحلول المتكاملة للمياه"، والتي تهدف لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لبعض محافظات الصعيد.

وقال الضوي، في بيان اليوم، تخدم المشروعات التي سيتم تنفيذها، 600 ألف مواطن بمحافظة أسيوط، مشددًا على ضرورة إمداد المكتب الاستشاري الهندسي بجميع المعلومات الأساسية والبيانات اللازمة، لإتمام أعمال الدراسات الميدانية في أسرع وقت ممكن، للبدء في تنفيذ المشروعات.

وأوضح رئيس قطاع المخطط العام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن فريق عمل المكتب الاستشارى تفقد الموقع المقترح لوضع التصميمات الهندسية كمرحلة أولى، لتنفيذ مشروع محطة مياه الشرب بالمعابدة بمركز أبنوب، بسعة تصميمية 20 ألف م3/يوم، لخدمة 500 ألف مواطن من سكان مركز أبنوب، ومشروع إمداد قرى (دير درنكة – درنكة الجديدة – العزبة البحرية) بخدمات الصرف الصحي، مع مراعاة تقييم الوضع الحالي ومدى تقدم الإنشاءات بمحطة معالجة شطب التي سيتم الربط عليها، لخدمة 100 ألف مواطن بتلك القرى.

وأكد الدكتور محمد صديق، رئيس فريق عمل المكتب الاستشاري، أن فريقه بدأ في أعمال الدراسات الميدانية، وإعداد التصميمات الهندسية اللازمة، للبدء في تنفيذ المشروعات وتقديم خدمات مياه الشرب النقية، وخدمات الصرف الصحي، للمواطنين.