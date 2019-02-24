صور| بدء دهان واجهات المباني بحي الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
بدأ حي الأميرية بمحافظة القاهرة، طلاء واجهات المباني بشوارع السواح وعمر المختار، وذلك تنفيذًا لتكلفيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بطلاء واجهات العقارات حفاظًا على الشكل الجمالي لها.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد كلف بطلاء واجهات العقارات بدلًا من الطوب الأحمر، وذلك تماشيًا مع قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008، والذي يلزم أصحاب العقارات بتشطيب الواجهات في مقابل الحصول على تراخيص البناء.
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