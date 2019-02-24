مصر | تأجيل محاكمة ٩ موظفين بحي عابدين لتزويرهم إلى ١٦ مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة ٩ موظفين بحي عابدين لتزويرهم إلى ١٦ مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎‎قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، تأجيل محاكمة 9 موظفين بحي عابدين بالقاهرة؛ لاتهامهم بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال محافظة القاهرة لجلسة 16 مارس.

وأحال المستشار أيمن بدوي، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، "محمود.ح" 43 سنة مدير الشئون القانونية بحي عابدين بالقاهرة، و"نشأت.ش ومحمد .أ، ومروة .ع، ومحمد .ع، وأحمد .ح، ومصطفي.م"، مهندسين بحي عابدين ووسط، وحدائق القبة، وشرق مدينة نصر"، و"مارجريت .ح"، كبير أخصائيين، و"سمير .م"، مدير شركة لاتهامهم بتزوير، وإصدار تراخيص مخالفة والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن مدير الشركة المتهم تقدم بطلب لاستصدار تراخيص البناء مدعيًا أنه المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات بشارع مشتهر وحارة الشقفاتية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد أن تواطئ معه باقي المتهمين، فأصدروا له التراخيص اللازمة بجانب مخالفتهم شروط القاهرة الخديوية مما مكنه من البناء وتربيحه بدون وجه حق. استمعت النيابة لمالكة العقارين فقالت بأنها مالكة حصة 4 قراريط بالإرث عن والدتها وأنها لم تقم ببيع أملاكها.