مصر | تأجيل سماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين في محاكمة 7 متهمين بـ"قضية ثأر أوسيم" لـ23 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل سماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين في محاكمة 7 متهمين بـ"قضية ثأر أوسيم" لـ23 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 23 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر بأوسيم، لجلسة 23 مارس المقبل؛ للقرار السابق، وهو الاستماع إلى أقوال كبير الأطباء الشرعيين.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشاريين عفيفي، عبد الله المنوف وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.

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وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

وقد أمرت المحكمة بإحالة أوراق 12 متهماً إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى تمهيداً لإعدامهم شنقاً، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضى شوقى ومجدى شوقى (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبد الحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحى حسين، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية.

وأسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.