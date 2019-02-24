مصر | براءة محام حر من تهمة إحداث عاهة لمواطن بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة محام حر من تهمة إحداث عاهة لمواطن بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بالتجمع الخامس، ببراءة محام حر من تهمة إحداث عاهة لمواطن بالمطرية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي وسامح السيد حسين أبو كنه وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم سعد . س ، محامي حر تهمة إحداث إصابة المجني عليه سيد . خ والتي تخلف لديها من جرائه عاهة مستديمة باليد اليسري بنسبة تقدر بـ25%.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه سيد . خ أنه في أثناء جلوسه بمحل عمله حضر اليه المتهم وحدثت مشادة كلامية بينهما بسبب تواجد أحد الأشخاص عنده وتوجد خلافات الشخص وبين المتهم، ثم قام المتهم على إثر ذلك بإحضار سلاح ابيض وقام التعدي عليه محدثا إصابته باليد اليسري فنشأ عنها عاهة مستديمة.