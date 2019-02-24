مصر | السجن 7 سنوات لـ3 متهمين وبراءة آخرين بقتل مواطن في مشاجرة بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 7 سنوات لـ3 متهمين وبراءة آخرين بقتل مواطن في مشاجرة بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كل من "سعد..م" و"عبدالرحمن.م" و"مصطفى.م" بالسجن 7 سنوات، وبراءة كل من "محمد.ج"، و"أيمن.ج"، و"إسلام..ع" على إثر مشاجرة أدت إلى وفاة أحد المواطنين بالبدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي وعضوية محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي وامانة سر محمد فريد وأيمن عبداللطيف وأحمد صابر.

كشف قرار الإحالة قيام المتهمين بضرب المجني عليه "عبدالرحمن.س" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر شجار بينهما وبين شقيق المجني عليه فلم يجدوا سبيلا إلا ضربًا انتقامًا، وما أن ابصروا المجني عليه حتي استوقفوه متشاجرين معه وسددوا له عدة ضربات بأدوات مستخدمين "شوم وسلاسل وقطع حديدية" والتي أودت بحياته.