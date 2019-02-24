مصر | خلال مداهمات أمنية.. سقوط 47 من أباطرة الكيف بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. سقوط 47 من أباطرة الكيف بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 48 متهم، 47 إتجار، 3255 جرام حشيش، 292 جرام هيروين، 400 جرام الأستروكس، 592 قرص، 50 جرام شادو، وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 13 متهم، 12 قضية دفاع، 12 فرد محلى الصنع عيار 12 مم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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أمن الدولة العليا تستأنف على إخلاء سبيل مراسل "أبلة فاهيتا"

قرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، الاستئناف على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة اليوم بإخلاء سبيل مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق بتدابير احترازية.

وحدد المحكمة جلسة غدًا الإثنين، للبت في استئناف النيابة بإخلاء سبيله أو استمرار حبسه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت اليوم إخلاء سبيل شادي أبوزيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات.

وألقي القبض على شادي أبو زيد في مايو 2018، ويواجه اتهامات على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف القانون، ونشر شائعات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

