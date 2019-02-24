مصر | تأجيل محاكمة متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين لـ٢٣ مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين لـ٢٣ مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، اليوم الأحد، تاجيل محاكمة، 15 متهما بالتنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائي بدائرة قسم البساتين لجلسة ٢٣ مارس للمرافعة.

المتهمون هم: "وائل طاهر، أحمد ربيع، محمد عبد العظيم، محمد إبراهيم، محمد النادى، يحيي أبو المفتوح، انتصار عاصم، تامر أبو زيد، طاهر أبو زيد، إسلام أحمد، محمد على، حسين أحمد، على أحمد، محمود محمد، خالد محمود".

وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، القبض على أحد المواطنين دون أذن أحد الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونياً، والتدخل فى أحد الوظائف الحكومية " مأمور الضبط القضائى" واستخدام سلطته بالقبض على مواطنين دون تصريح بصفتهم المزيفة.