أخبار مصر | التعليم: تحصيل الـ5 جنيهات لدعم أسر الشهداء مع مصروفات العام الدراسي المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: تحصيل الـ5 جنيهات لدعم أسر الشهداء مع مصروفات العام الدراسي المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن بدء تحصيل المشاركة الرمزية لطلاب مصر في دعم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية، مع بداية في العام الدراسى المقبل على المصروفات المدرسية بمبلغ ٥ جنيهات فقط.

وأكدت أمينة خيري، المتحدثة الرسمية باسم وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أن الهدف من هذه المبادرة رفع الوعي والإحساس الوطني لدى طلاب مصر بما يقدمه الجيش والشرطة من تضحيات كثيرة في سبيل الوطن، بالإضافة إلى ما يواجهوا من صعوبات، مؤكدة أن شهداء الوطن والمصابين والمفقودين وذويهم يستحقوا الكثير جدا.

وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة لن تقوم بجمع أي تبرعات اضافيه لصالح الشهداء والمصابين، خاصة وأن هناك قرار وزارة يحدد وينظم حجم وآليه المبالغ المحصلة من الطلاب، مشيرة إلى أن جمع هذه التبرعات الرمزية سيكون خلال دفع المصروفات المدرسية بداية العام الدراسي المقبل.

وقالت إن وزارة التعليم العالي بدأت في جمع مشاركة من طلاب الجامعات خلال العام الدراسي الحالي، في حين تبدأ وزارة التعليم بتحصيل هذه المبالغ الرمزية خلال العام الدراسى المقبل، منوهة إلى أن فكرة "التضامن مع الغير" هامة جدًا وكانت تطبق كثيرًا في فترات سابقة في حالات كثيرة ومنها مثلا معونة الشتاء.