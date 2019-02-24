أخبار مصر | مكتب تمويني دائم داخل نقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكتب تمويني دائم داخل نقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الزميل عمر عمار الصحفي بمجلة الإذاعة والتليفزيون، على موافقة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء مكتب تمويني دائم مزود بسيستم منظومة البطاقات "استخراج بطاقة أول مرة، بدل تالف، بدل فاقد، فصل اجتماعي، تحديث بيانات، نقل من محافظة لأخرى، وجميع الخدمات المتعلقة بهذا الشأن"، بنقابة الصحفيين؛ وذلك لتقديم الخدمات بصفة مستمرة ودائمة، تيسيرًا على الزملاء الصحفيين من الذهاب إلى مكاتب التموين أو مقر الوزارة.

وحصل الزميل على موافقات نهائية بإنشاء المكتب داخل النقابة، وتم عرض الأمر على السكرتير العام للنقابة لتسهيل مهمة لجنة وزارة التموين المقرر لها الأحد القادم، لمعاينة المكان الخاص بالمكتب الدائم، وهو ما وافق عليها حاتم زكريا، وأخطر الزميل بموافقته رسميًا.

الزميل عمر عمار مرشح بانتخابات التجديد النصفي للنقابة "تحت السن"، والمقرر أن تنعقد الجمعة المقبلة 1 مارس.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

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وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.