أخبار مصر | "البيئة": صاحب محل سمك بالسويس يعيد سلحفاة بحرية إلى بيئتها الطبيعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيئة": صاحب محل سمك بالسويس يعيد سلحفاة بحرية إلى بيئتها الطبيعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس قيام صاحب محل بحلقة الأسماك بتحرير سلحفاة بحرية وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية طواعية بأحد شواطئ مدينة السويس وأشادت وزارة البيئة بما فعله المواطن بهذا التصرف الذي يعكس نجاح برامج الوزارة فى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجي.

وكانت الإدارة المركزية لفرع وزارة البيئة في السويس تلقت بلاغا من صاحب أحد المحال بحلقة الأسماك بالسويس بحيازته سلحفاة بحرية وإيمانا بدوره كفرد فى المشاركة فى الحفاظ علي البيئة وعلى الفور تم تشكيل لجنة لتسلم السلحفاة وإعادة إطلاقها بمشاركة البائع بعد التأكد من سلامتها وقدرتها علي مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية.

وأشادت اللجنه بوعى البائع وبإيجابيته في الإبلاغ عن السلحفاة مما يعكس وعيه بأهمية السلاحف للبيئة البحرية كما أكد على ان تصرفه هذا يحمى مصدر رزقه مطالبًا الجميع بضرورة المساهمة في حماية البيئة.