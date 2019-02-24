أخبار مصر | "البيئة" تشارك المجتمع المدني في إقامة ملتقى ميم الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيئة" تشارك المجتمع المدني في إقامة ملتقى ميم الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت وزارة البيئة، في فعاليات الملتقى البيئي "ميم" في دورته الأولى والذي تنظمه مؤسسة ازرع شجرة للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة ومشاركة العديد من منظمات المجتمع المدنى ورواد العمل البيئى، والمقام بمشتل المؤسسة بحدائق القبة في إطار جهود وزارة البيئة في التواصل مع المجتمع المدني للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية.

ويهدف الملتقى البيئي "ميم" في دورته الأولى إلى العمل على المساهمة في الترويج للمنتجات اليدوية والبيئية والصديقة للبيئة ويتم خلاله تنفيذ ورش عمل لإنتاج مواد تجميل من مواد نباتية طبيعية وورش عمل على كيفية تربية الدود المنتج للسماد والاستثمار في هذا المجال بالإضافة لتنظيم يعض المسابقات بين الجمعيات تحقيقا لمبدأ "بيئتنا هي حياتنا" الذي ترفعه وزارة البيئة.

وتضمنت الفعاليات إقامة افتتاح مزرعة إنتاج الدود الكمبوست كما تم إطلاق الدعوه لزرع مليون سطح وبلكونة في أنحاء الجمهورية لتأكيد هدف الملتقى في المساهمة في نشر الوعي البيئي لدى كافة أطياف المجتمع.