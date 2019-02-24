أخبار مصر | ندب السفير ماجد نافع كمشرف عام لإدارة العلاقات الخارجية في "الأثار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندب السفير ماجد نافع كمشرف عام لإدارة العلاقات الخارجية في "الأثار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق وزير الخارجية سامح شكري، علي ندب السفير ماجد نافع للعمل مشرفًا عامًا على إدارة المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية في وزارة الآثار والإشراف علي العلاقات الدولية في المتحف المصري الكبير، وذلك لمدة عام.

وقد استقبل وزير الآثار الدكتور خالد العناني، السفير نافع بمكتبه بعد ظهر أمس السبت لمناقشة خطة العمل.

وأشاد العناني بالدعم المستمر لوزارة الخارجية والوزير سامح شكري لوزارة الآثار وملفاتها خاصةً تلك المتعلقة بالعلاقات الخارجية والدولية والآثار المستردة.

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ويأتي ذلك في ضوء سياسة وزارة الآثار لتعظيم ملف العلاقات الدولية الذي نمى بشكل ملحوظ خلال الفعاليات الأثرية والثقافية التي تقيمها الوزارة والتي يشارك فيها العشرات من السادة السفراء من الدول العربية والأجنبية في مصر.

وكذلك في ضوء قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي.

والجدير بالذكر أن السفير ماجد نافع تدرج في العمل الدبلوماسي حيث تقلد العديد من المناصب منها سفير مصر في نواكشوط، وقنصل مصر العام في الرياض، ونائب رئيس البعثة في بروكسيل كما كان معني بالاتحاد الأفريقي والتجمعات والمشاركات الأفريقية بوزارة الخارجية.