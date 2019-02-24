أخبار مصر | "مدبولي" يترأس اجتماعات لتوفير الخضروات وتطوير صناعة الغزل والنسيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يترأس اجتماعات لتوفير الخضروات وتطوير صناعة الغزل والنسيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لبحث خطة توفير الخضروات والفاكهة بالأسواق بأسعار مناسبة.

كما يترأس "مدبولي" اجتماعا؛ لبحث تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه، تم إعدادها على مدى ثلاث سنوات في الشركة القابضة للغزل والنسيج، من خلال إعادة هيكلة المحالج القائمة وإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، وانتقاء الكوادر الفنية والإدارية وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.

واستمراراً لسلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجالس التصديرية المختلفة، يلتقي اليوم بأعضاء المجلس التصديري للأثاث و العقارات، لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم فيما يتعلق ببرنامج تشجيع وتحفيز الصادرات الجديد، وكذا بحث المُشكلات التى من الممكن أن تواجههم وسبل حلها، بما يسهم فى دفع عجلة الانتاج والصناعة المصرية وزيادة حجم الصادرات لمختلف دول العالم فى الفترة المقبلة.