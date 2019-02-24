أخبار مصر | بعد توجيهات "السيسي".. تعرف على تحركات "التنمية المحلية" لحل مشاكل المستثمرين العرب في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توجيهات "السيسي".. تعرف على تحركات "التنمية المحلية" لحل مشاكل المستثمرين العرب في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت وزارة التنمية المحلية، في حل عدد من المشكلات بين مستثمرين عرب ومحافظة القاهرة وجارى مواصلة الجهود لحل مجموعة أخرى من المشكلات التي تواجه عدد من المستثمرين مع محافظة الجيزة خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي ذلك، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لوزير التنمية المحلية بسرعة حل المشكلات التى تواجه المستثمرين مع بعض المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
لجنة لحل مشكلات المستثمرين
اجتماعات في القاهرة
موافقة مجلس الوزراء
توجيهات "السيسي"
وأشار شعراوى إلى أن الوزارة مستمرة فى جهودها لإزالة كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المحافظات بأقصى سرعة، ومواجهة أى بيروقراطية من قبل بعض الموظفين بالمحافظات لدفع عجلة الإستثمار على أرض المحافظات وحل وإزالة الأسباب والمعوقات للمساهمة فى جذب استثمارات جديدة للسوق المصرى.
وأعلن الوزير أن اللجنة التى تم تشكيلها بالوزارة نجحت أيضًا فى حل مشكلة شركة (بلو نايل ) بعد حضور صاحب الشركة ( لبنانى الجنسية ) حيث سيتم تطوير منطقة كورنيش المعادى وفقًا لبرنامج زمنى وسيتم منح التراخيص للشركة خلال أيام.
وأضاف شعراوى أنه تم أيضا حل مشكلة مشروع تاكسى النيل ووعدت محافظة القاهرة بتجهيز عدد 7 مراسى خلال 3 شهور وطرحها للمستثمرين لإستغلالها.