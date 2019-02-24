أخبار مصر | بعد توجيهات "السيسي".. تعرف على تحركات "التنمية المحلية" لحل مشاكل المستثمرين العرب في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توجيهات "السيسي".. تعرف على تحركات "التنمية المحلية" لحل مشاكل المستثمرين العرب في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت وزارة التنمية المحلية، في حل عدد من المشكلات بين مستثمرين عرب ومحافظة القاهرة وجارى مواصلة الجهود لحل مجموعة أخرى من المشكلات التي تواجه عدد من المستثمرين مع محافظة الجيزة خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي ذلك، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لوزير التنمية المحلية بسرعة حل المشكلات التى تواجه المستثمرين مع بعض المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

لجنة لحل مشكلات المستثمرين

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لحل المشكلات التى من الممكن أن تواجه المستثمرين فى المحافظات، حيث تم بالفعل التعامل مع عدد من تلك المشكلات وحلها ومنها مشكلة شركة الأولى العقارية فيما يخص قطعة أرض بمنطقة حكر أبودومة، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين محافظة القاهرة والشركة، وحصول الشركة على عقد البيع وتسجيله لإقامة مشروعات سياحية وسكنية علي نهر النيل. اجتماعات في القاهرة Advertisements

وعقد اللواء محمود شعراوي، اجتماعًا مع مسئولى الشركة ( سعوديين الجنسية ) بمقر الوزارة بحضور ممثلي وزارة الاستثمار ومحافظة القاهرة.

وقدم مسئولو الشركة الشكر للوزير محمود شعراوي على الجهود التى قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظة لسرعة حل المشكلة، وأشادوا بالروح والنهج الجديد للحكومة المصرية فى التعامل بجدية مع كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين وسرعة حلها. موافقة مجلس الوزراء

وأشار الوزير إلى أنه سيتم عرض الاتفاق على مجلس الوزراء لاعتماده وبعدها سيدخل حيز التنفيذ، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق المتواصل مع وزارة الاستثمار في هذا الشأن. توجيهات "السيسي"

وأكد اللواء شعراوى على جدية الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل كافة مشاكل المستثمرين للمساهمة فى زيادة موارد دخل المحافظات وتحصيل مستحقات الدولة والعمل على تقليل معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأشار شعراوى إلى أن الوزارة مستمرة فى جهودها لإزالة كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المحافظات بأقصى سرعة، ومواجهة أى بيروقراطية من قبل بعض الموظفين بالمحافظات لدفع عجلة الإستثمار على أرض المحافظات وحل وإزالة الأسباب والمعوقات للمساهمة فى جذب استثمارات جديدة للسوق المصرى.

وأعلن الوزير أن اللجنة التى تم تشكيلها بالوزارة نجحت أيضًا فى حل مشكلة شركة (بلو نايل ) بعد حضور صاحب الشركة ( لبنانى الجنسية ) حيث سيتم تطوير منطقة كورنيش المعادى وفقًا لبرنامج زمنى وسيتم منح التراخيص للشركة خلال أيام.

وأضاف شعراوى أنه تم أيضا حل مشكلة مشروع تاكسى النيل ووعدت محافظة القاهرة بتجهيز عدد 7 مراسى خلال 3 شهور وطرحها للمستثمرين لإستغلالها.

