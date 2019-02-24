أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 2227 باحثا عن العمل منهم 34 من ذوي الاحتياجات بالقليوبية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 2227 باحثا عن العمل منهم 34 من ذوي الاحتياجات بالقليوبية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت بمديرية القوى العاملة بالقليوبية، إن عدد المعينين من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 2227 معينا، منهم 34 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من 6595 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 910 فرص عمل تم إتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، فضلا عن 18معاقا تم ترشحهم لمنشآت القطاع الخاص.

وجاء ذلك في تقرير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر فتحى دسوقى وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 2054 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 2199 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وذلك خلال يناير الماضي.

وتابع أنه في مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 113 تصريحا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 28 مؤهلات عليا، و58 متوسطة، و3 فوق المتوسطة، و24 بدوم مؤهل، فضلا عن 3 عقود عمل بالأردن.

وفى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 14 ألفا و72 عاملا، وبلغ ما تم صرفه لرعاية هذه الفئة 41 ألفا و300 جنيه ، منها 9300 جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية ، فضلا عن استخراج 64 شهادة أمان ليصبح إجمالي الشهادات التي تم تسليمها 1379 شهادة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بلغ إجمالي المنشآت التي تم إجراء التفتيش عليها 411 منشأة، وبلغ عدد المحاضر المحررة في هذا المجال 251 محضرا ، كما تم التفتيش علي 29 منشأة في مجال المرأة وعمل والطفل، حيث تم انذار 26 منشأة ، وبلغ الأطفال العاملين الذين شملهم التفتيش 66طفلا بنسبة 55% للذكور و45% للإناث.

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كما تم التفتيش على 832 منشأة فى مجال تفتيش العمل، وحررت محاضر مخالفات لـ 343 منشأة، لمخالفة قانون العمل 12 لسنة 2003، وبلغت الشكاوى العمالية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 162 شكوى، تم تسوية 14 منها وديا، وإحالة 46 للقضاء، و30 شكوى لمكاتب التفتيش، وحفظ 12 شكوى، ومازالت 90 شكوى تحت البحث والدراسة.

مشاكل الصيادين المصريين في اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي

أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا ، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب ، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.