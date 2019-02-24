انت الان تتابع أمين القمة العربية الأوروبية: مصر استعادت دورها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السفير رؤوف سعد

قال السفير رؤف سعد الأمين العام لأول قمة عربية أوروبية، المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، إن مصر استطاعت استعادة دورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، وإن اختيار مصر بإجماع الدول الأوروبية والعربية لاستضافة هذا الحدث الهام والتاريخي يعكس مدى ثقة العالم في قدرتنا على فتح أفاق للحوار وتبني خطط لحل المشكلات التي تعاني منها المنطقة، موضحا أن القمة ستناقش عدد من الموضوعات ذات البعد الإقليمي في مقدمتها مكافحة الإرهاب، اللاجئين، الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الاستثمار من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن مسؤولية مصر كبيرة، لأنها أمام تحديات متعاظمة، مؤكدا أن القيادة السياسية حكيمة وقادرة على الوقوف أمام العالم بمشهد يليق بمكانة مصر، إذ أن تجربة مصر الناجحة في القضاء على الإرهاب ستظل نموذج ناجح يمكن لدول الجوار الاستعانة به. جاء ذلك على هامش انعقاد القمة العربية

Advertisements