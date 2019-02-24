انت الان تتابع أمين القمة العربية الأوروبية: مصر استعادت دورها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
السفير رؤوف سعد
قال السفير رؤف سعد الأمين العام لأول قمة عربية أوروبية، المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، إن مصر استطاعت استعادة دورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، وإن اختيار مصر بإجماع الدول الأوروبية والعربية لاستضافة هذا الحدث الهام والتاريخي يعكس مدى ثقة العالم في قدرتنا على فتح أفاق للحوار وتبني خطط لحل المشكلات التي تعاني منها المنطقة، موضحا أن القمة ستناقش عدد من الموضوعات ذات البعد الإقليمي في مقدمتها مكافحة الإرهاب، اللاجئين، الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الاستثمار من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.
وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن مسؤولية مصر كبيرة، لأنها أمام تحديات متعاظمة، مؤكدا أن القيادة السياسية حكيمة وقادرة على الوقوف أمام العالم بمشهد يليق بمكانة مصر، إذ أن تجربة مصر الناجحة في القضاء على الإرهاب ستظل نموذج ناجح يمكن لدول الجوار الاستعانة به. جاء ذلك على هامش انعقاد القمة العربية
وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن مسؤولية مصر كبيرة، لأنها أمام تحديات متعاظمة، مؤكدا أن القيادة السياسية حكيمة وقادرة على الوقوف أمام العالم بمشهد يليق بمكانة مصر، إذ أن تجربة مصر الناجحة في القضاء على الإرهاب ستظل نموذج ناجح يمكن لدول الجوار الاستعانة به.
جاء ذلك على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمشاركة زعماء ورؤساء وملوك من مختلف الدول العربية والأوروبية وتستمر لمدة يومين.
والقمة هي الأولى من نوعها في مصر وتضم أضخم وأرفع تمثيل دبلوماسى من الجانبين العربي والأوروبي على المستوى الرئاسي، إذ تضم 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، وتتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة. (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر أمين القمة العربية الأوروبية: مصر استعادت دورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.