انت الان تتابع السيسي: أوروبا لها مكانة مهمة في سياسة مصر الخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر، التي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل لخصوصيات كل طرف. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل لخصوصيات كل طرف، ليس فقط لكون الجانب الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وإنما في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي تبدأ في وقت لاحق اليوم بمدينة بشرم الشيخ.وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وفقا لمقاربة شاملة
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي تبدأ في وقت لاحق اليوم بمدينة بشرم الشيخ.
وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وفقا لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف، مؤكدا أهمية التصدي لمحاولة بعض الأطراف الدولية تقديم الدعم والتمويل للتنظيمات الإرهابية.
وقال راضي إن "توسك" ثمن العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، وحرص على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف، ما انعكس على وقف الهجرة غير الشرعية من مصر منذ 2016، كما أكد رئيس المجلس الأوروبي أن مصر نموذج ناجح.
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