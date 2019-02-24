انت الان تتابع وزيرة الصحة: آخر حالة شلل أطفال في مصر منذ 14 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إن آخر حالة شلل أطفال مسجلة في مصر تعود إلى 14 عاما مضت. وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تنفذ حملات التطعيم ضد المرض سنويا للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض. جاء ذلك، خلال تفقدها عددا من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، للوقوف على استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك تدشين الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة، برفقة المحافظ اللواء عادل الغضبان.

وأكدت وزيرة الصحة، أنه سيتم نشر فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، وفي الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر، والحدائق العامة، لتقدم خدمات التطعيم بالمجان، فضلا عن متابعة أعمال الحملة يوميا من الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة، للتأكد من تلقى كل الأطفال المستهدفين

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