السيسي: ندعم وحدة العراق وسيادته على أراضيه

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتي تتمحور أبرزها حول دعم وحدة العراق وسيادته على كافة أراضيه، مشددا على ثقة مصر فى قدرة المؤسسات الوطنية العراقية على تجاوز كافة العقبات وتشكيل حكومة تمثل كافة أطياف الشعب العراقي وتعكس الهوية الوطنية العراقية، بما يسهم في تركيز الجهود على تحسين الظروف المعيشية للمواطن العراقي، ويحافظ على أمن واستقرار العراق للحيلولة دون عودة ظهور التنظيمات الإرهابية، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، نظيره العراقي برهم صالح، على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.
وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي جدد التهنئة للرئيس العراقي
وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي جدد التهنئة للرئيس العراقي على توليه مهام منصبه، في أكتوبر الماضي، وذلك عقب الانتهاء من الانتخابات التي جرت وسط أجواء تسودها الديمقراطية والشفافية، وعكست إيمان جميع أطياف الشعب العراقي بأهمية استكمال كافة استحقاقات العملية السياسية في البلاد، بما يلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب العراقي نحو حاضر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.
وأعرب السيسي عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات المصرية العراقية، التي تعززها أواصر المصاهرة والتفاعل المجتمعى بين الشعبين.
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