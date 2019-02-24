شكرا لقرائتكم خبر عن «2 كفاية» يستهدف الفيوم.. الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا للحد من الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي، للحد من الزيادة السكانية، لذا تحرص على تلقي مستفيدات برنامج الدعم النقدي «تكافل» توعية مجتمعية من خلال برنامج 2 كفاية الذي أطلقته التضامن، للحد من الزيادة السكانية، وكان لفريق عمل البرنامج زيارة إلى محافظة الفيوم والتي تعد من أكثر المحافظات فقرا والأعلى خصوبة والأكثر إنجابا.

وقالت الدكتورة دينا الحادقة، مشرف مشروع ٢ كفاية، في أحد الجمعيات التابعة لمحافظة الفيوم، إنه منذ بداية اختيار وزارة التضامن الاجتماعي للجمعية كأحد الجمعيات المشاركة بالمشروع، وهناك ما يتخطى الـ٥٠ حالة يومياً تتردد، على العيادة الخاصة بالمشروع٬ وذلك بعد أن قامت الوزارة بتدريب المثقفات وتأهيلهم للتعامل مع الحالات، منذ الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي حيث شمل التدريب كيفية مقابلة المستهدفات ومهارات التحدث معهم ومعرفة مدى قابليتهم للمشروع صحياً ومعنوياً وطرق حل المشكلات الاجتماعية وآلية التنسيق مع العيادة للعرض على الطبيب المختص وتقديم المشورة.

وأضافت أن آلية تنفيذ البرنامج تتم عبر فريقين٬ أولهم «حملات طرق الأبواب» وهم المسؤولون عن تأهيل المنتفعات نفسياً لتقبل المشروع ومن ثم التحويل للعيادة المختصة٬ والآخر «الفريق الطبي» من أطباء وممرضات ومنوطين بالإشراف الطبي على الحالات واختيار نوع الوسيلة ومدى توافقها مع كل حالة.

وأضافت «الحادقة» أن الفئات المستهدفة من المشروع هن المستفيدات من برنامج «تكافل» الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر فقراً وتنفيذ المشروع يتم عبر قاعدة البيانات التي أمدتنا بها الوزارة، علاوة على المتابعة الدورية للحالات وتقديم الاستشارات المستمرة.

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مشيرة إلى أنه في حالة تخوف المنتفعات من الوسيلة أو وجود آثار سلبية لها يتم التعامل معها على المدى البعيد والعمل على التأهيل النفسي لكل حالة على حدة والمقارنة بقريناتها في السن ممن استخدمن الوسائل، وأن هناك العديد من الوسائل التكنولوجية التي يتم استخدامها للحالات ولا تحدث أي مضاعفات أو آثار جانبية، ولا يتم تحديد نوع الوسيلة إلا بمراجعة التاريخ المرضي لكل حالة كالسكر والكبد وأمراض الكلى واستخدام الوسائل الملائمة لأي منهم.

وقال الدكتور صلاح أبوطالب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية بالفيوم، إن الحالات التي تتردد على العيادة والمنتفعات من برنامج تكافل تتلقى العلاج والوسائل بشكل مجاني تماماً وغير المستفيدات تحصل على الوسائل والاستشارات الطبية بأسعار رمزية، وإن هدف المشروع الذي تنفذه الجمعية هو تحسين الخصائص السكانية في المنطقة المكلفة بفحصها ومسحها وتقديم الخدمات للسيدات والإشراف الطبي على حالة السيدات وإفهامهم بضرورة الاهتمام بتربية الأطفال وتنشئتهم تنشئة سليمة وفي نفس الوقت الحرص على أن العدد يلائم ما هو متاح لإمكانيات الأسرة المادية والاجتماعية.

وأوضح أن الفيوم توجد بها ٩جمعيات أهلية مشتركة في مشروع ٢ كفاية وتبدأ مراحل مشاركة الجمعية في البرنامج بالتوعية من خلال الندوات التي تنظم في القرى ومراكز التجمعات في قاعات تسمح باستضافة السيدات، ويحاضر في هذه الندوات واعظ ديني وطبيب٬ ويلقي كل منهم محاضرة في تخصصه لتوضيح أهمية تحسين الخصائص السكانية والحفاظ على الكيان الاجتماعي والأسري المستقر٬ ثم حملة طرق الأبواب التي يقوم بها المثقفات لإقناع السيدات بكيفية تنفيذ البرنامج الطبي الاجتماعي النفسي لتنظيم الأسرة وتحويلهم لعيادة المشروع الموجودة بالجمعية والتي يوجد بها طبيبة متخصصة في أمراض النساء وأيضا ممرضة متخصصة يتم وصف الوسيلة اللازمة والمناسبة طبقا للمنظور الطبي الذي يحدده الطبيب.

وقالت رشا الدسوقي، المشرفة على المثقفات المجتمعيات، إن اختيار المثقفات تم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وفقاً لآليات أبرزها أن تكون المثقفة من نفس المنطقة الجغرافية للجمعية لمعرفتها بأهل البلد وكيفية التعامل والتواصل معهم وتدريب المثقفات تم من قبل الوزارة وإعطاؤهم كتيبا به كل الشروحات التي تساعدهم في التواصل مع المستفيدات وإقناعهم.. وتم تدعيمهن بوعاظ وأطباء من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وعلى مدار ٧ أيام تم تدريب المثقفات المجتمعيات على كيفية إقناع السيدات وتواجد الوعاظ في التدريب كان للرد على الأسئلة المتعلقة بالجانب الديني، وكذلك الأطباء للرد بطريقة علمية طبية.

وأضافت أن المثقفة من المفترض أن تقنع ٥٠ حالة شهرياً يكتب الاسم والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد ثم تتسلم السيدة المستفيدة جوابا مسجلا به جميع البيانات لتسليمه في العيادة وتبدأ متابعتها لنوع الوسيلة المناسبة له٬ وفي حالة ممانعة الزوج تحاول المثقفة إقناعه، عن كيفية تعليم الأطفال في ظل الظروف الاقتصادية وأيضًا يجب تنظيم الأسرة للحفاظ على صحة الزوجة والحفاظ على الاستقرار والحياة الأسرية الهادئة.

ومن المشكلات التي تواجه المثقفة أن بعض الأفكار والمعتقدات الخاطئة والموروثة تغرسها أم الزوج، ويتم تبنيها والتعامل على أساسها وتصحيح المفهوم الدارج «إن الولاد عزوة».