شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 أعوام، من وحدة صحة العرب، بمحافظة بورسعيد، جاء ذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن التطعيم آمن بنسبة 100%، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب تنفيذ الحملة بصفة مستمرة.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تنفيذ الحملة في موعدها المحدد بالرغم من انشغال الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية، التي تقدم خدمة طبية على أعلى مستوى تحت شعار «100 مليون صحة»، موجهة الشكر لجميع الفرق الطبية القائمة على تنفيذ جميع المبادرات والحملات.

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وقالت وزيرة الصحة إن الحملة تستمر لمدة 4 أيام، بجميع المحافظات، وتشمل الأطفال المصريين وغير المصريين في تلك الفئة العمرية المتواجدين على أرض مصر، على أن يجرى التطعيم بالمجان تمامًا.

وأضافت «زايد» أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وذكرت وزيرة الصحة أن آخر حالة شلل أطفال مسجلة في مصر تعود لـ14 عامًا مضت، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ حملات التطعيم ضد المرض سنويًا للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

ولفتت «زايد» إلى أن الحملة تعمل على مدار الأيام الأربعة القادمة من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مؤكدة مشاركة 90 ألف فرد من الفرق الطبية بالحملة وذلك بعد تدريبهم وإعدادهم بشكل جيد.

وأضافت أن التطعيم سيكون من منزل إلى منزل بالريف لضمان الوصول لجميع الأطفال المستهدفين، أما المدن، فسيتم التطعيم بها بواسطة فرق متحركة بالشوارع، مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة. وتابعت أن الوزارة ستعمل على نشر فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، وفي الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر، والحدائق العامة، لتقدم خدمات التطعيم بالمجان.