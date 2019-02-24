شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فردي أمن وممرضة في مشاجرة داخل مستشفى بني سويف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعدى عاطل بالضرب على فردي أمن وممرضة من العاملين بمستشفى ناصر العام شمال محافظة بني سويف، بعد منعه من زيارة والدته داخل العناية المركزة بالمستشفى.

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وتلقى اللواء أشرف عزالعرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بوقوع مشاجرة داخل مستشفى ناصر العام، بعد قيام «محمد. م. ع»، 29 سنة، حاصل على دبلوم متوسط، مقيم ببندر ناصر، بالتعدي بالضرب على «جمعة. ف. ح»، 54 سنة، فرد أمن إداري بالمستشفى، مقيم بقرية بهبشين التابعة لدائرة المركز، حيث أُصيب بخدوش بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، و«منى. أ. س»، 43 سنة، ممرضة بالمستشفى، مقيمة ببندر ناصر، و«ناصر. ن. س»، 37 سنة، فرد أمن إداري بالمستشفى، مقيم بقرية الشناوية التابعة لدائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب اعتراض الأول على منعه من التواجد داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى لزيارة والدته المحجوزة بها، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها العاطل بالضرب على فرد الأمن الأول، مُحْدِثًا ما به من إصابات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة ناصر من ضبطه، وتحرر محضر رقم 3298 جنح مركز ناصر، وتولت النيابة التحقيق.