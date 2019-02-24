شكرا لقرائتكم خبر عن حبس نقيب الصيادلة المعزول و4 آخرين 3 سنوات في الاعتداء على صيدلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بعابدين، بحبس نقيب الصيادلة المعزول و4 آخرين 3 سنوات وغرامة 500 جنيه، ودفع ثمن الأشياء التي أتلفوها ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة لمدة الحكم في قضية الاعتداء عمدًا على صيدلي.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد أحالت نقيب الصيادلة المعزول، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، في قضية ضرب الصيدلي إسلام عبدالفاضل.

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كان قاضي المعارضات قرر حبس المتهم نقيب الصيادلة المعزول، 15 يومًا على ذمة التعدي على صيدلي أكتوبر الماضي.

ونسبت نيابة قصر النيل إلى نقيب الصيادلة الموقوف بحكم القضاء الإداري، تهمة الضرب والإصابة العمد للصيدلي إسلام عبدالفاضل، ما أدى لإصابته بجرح في رقبته خلال نزاع بين أعضاء مجلس النقابة، أكتوبر الماضي.

كان الصيدلي إسلام عبدالفاضل أُصيب بجرح قطعي في رقبته، وجرى نقله إلى مستشفى قصر العيني، للعلاج إثر نشوب خلافات حادة، بين أعضاء مجلس الصيادلة على رأسهم نقيب الصيادلة المعزول، الأمر الذي دعا الطرفين لعقد جمعيتين عموميتين في شهر مايو الماضي، واتخذتا قرارات مضادة، الأولى قررت شطب الأعضاء المخالفين للنقيب، والثانية قررت شطب النقيب وإحالته للتحقيق.