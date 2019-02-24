شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 572 مواطنًا بالحملة القومية لفيروس سي بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن فحص 572 مواطنًا من أهالي المحافظة في الحملة القومية للقضاء على فيروس سي وعلاج الأمراض غير السارية، ضمن مبادرة السيد الرئيس حملة 100 مليون صحة.

وأكد المحافظ أنه تم فحص 572 مواطنًا، من بينهم 357 مواطنًا بمركز العريش، و94 مواطنًا ببئر العبد، و49 مواطنًا بالشيخ زويد، و36 مواطنًا برفح، و23 مواطنًا بالحسنة، و13 مواطنًا بنخل.

وأضاف المحافظ أن نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس سي أظهرت أن 554 مواطنًا جاءت نتيجتهم سلبية، و18 نتيجتهم إيجابية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لضغط الدم جاءت نتيجة الفحص لعدد 518 طبيعية، بينما 54 كان ضغط الدم لديهم مرتفعاً، وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاءت نتيجة 548 حالة طبيعية، و24 حالة السكر لديهم مرتفعة.

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وبدوره، أكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الحملة تستهدف 254 ألفاً و697 مواطنًا، من بينهم 113 ألفاً و364 مواطناً بمركز العريش، و58 ألفاً و433 مواطناً بمركز بئر العبد، و31 ألفاً و115 مواطناً بالشيخ زويد، و35 ألفاً و117 مواطناً برفح، و13 ألفاً و235 مواطناً بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطناً بنخل.

وأشار كامل إلى مشاركة 120 فريقا طبيًا موزعين على 80 نقطة فحص على مستوى المحافظة من خلال الحملة، بجانب 20 فريقًا متحركًا بمختلف المناطق والتجمعات على مستوي المحافظة.

يُذكر أنه خلال الأيام الماضية تم فحص 208 آلاف و859 مواطنًا على مستوي المحافظة بنسبة بلغت 82% من المستهدف من أهالي المحافظة بمختلف المراكز والمدن من خلال النقاط والفرق الطبية على مستوي المحافظة، حيث تتكفل الدولة بتقديم العلاج للمصابين منهم تنفيذاً لمبادرة السيد الرئيس.