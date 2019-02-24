شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 14 بانقلاب سيارة عمالة زراعية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

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وتلقي اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، بانقلاب سيارة نقل قيادة «أحمد.ش» محملة بالعمالة الزراعية، وذلك على طريق «خنيزة – شبرا ويبم» اتجاه قناطر بولين.

وأسفر الحادث عن مصرع عاملين، وإصابة 14 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام بالبحيرة وكفر الزيات بمحافظة الغربية، منهم 3 حالات خطرة، كما تم نفل المتوفّين إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة.

وتحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.