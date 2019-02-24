شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية»: ضبط «دكتور مهندس» بإحدى الكليات عقب تقاضيه رشوة 50 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية «دكتور مهندس» بإحدي الكليات عقب تقاضيه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مندوب شركة خاصة كبرى تعمل في مجال توريد الأجهزة الطبية، مقابل إسناده الأعمال إلي الشركة واعتماده قرارات اللجان المُشكَّلة لمراجعة توريدات أجهزة طبية لأحد المراكز التابعة للجامعة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم اعتاد تقاضى مبلغ الرشوة بصفة دورية على دفعات من إجمالي مبلغ نصف مليون جنيه يمثل نسبة 1% من إجمالي قيمة عقود التوريد، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات.