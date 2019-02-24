شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية»: ضبط موظف بهيئة نظافة القاهرة متلبسًا برشوة 250 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على موظف بالهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، متلبسًا بتقاضي مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين على سبيل الرشوة كجزء من أصل مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه مقابل معاونته للمقاول في إنهاء إجراءات صرف مبلغ التأمين المودع منه بإجمالي 7 مليون جنيه كضمانة لرفع مخلفات الحفر عن مشروع سكني جاري تنفيذه بنطاق حي النزهة الجديدة ونقلها للمقالب العمومية.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
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