شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية»: ضبط رئيس إدارة مركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري في قضية رشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس إدارة مركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، حال تقاضيه 30 جنيه ذهب على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان مقابل إصدار تراخيص إعلانات للشركة في عدة أماكن مختلفة ومميزة على الطريق الدائري ومحاوره.

وأكدت التحريات اعتياد المتهم على حصوله على كميات من العملات الذهبية من صاحب الشركة بما تجاوز قيمتها مبلغ الـ600 ألف جنيه، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.