شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال تطوير مستشفي بورفؤاد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حيث توجها إلى مستشفى بورفؤاد المركزي لمتابعة سير أعمال التطوير به ورفع كفاءته استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وقال «الغضبان» إن العام الحالي سيشهد افتتاح مشروعات تطوير المستشفيات العامة «8 مستشفيات»، والمراكز والوحدات الصحية الجديدة بالمحافظة إيذانًا ببدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كأولي محافظات مصر التي ستطبق فيها المنظومة الجديدة.

Advertisements

ووجهت وزيرة الصحة بتكثيف العمل من أجل سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بمستشفي بورفؤاد المركزي ليكون جاهزاً خلال الفترة القادمة، وأضافت أن المنظومة الجديدة ستكون نقلة تاريخية في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، حيث سيكون هناك أول مستشفى للطوارئ على طريق بورسعيد- الإسماعيلية، مزود بإسعاف طائر للتعامل مع الحالات الحرجة.

يُذكر أن مستشفى بورفؤاد المركزي يضم 10 تخصصات، هي: الباطنة، والغسيل الكلوي، والجراحة، وأمراض النساء، والأطفال، والعظام، والأنف والأذن، فضلاً عن قسمي التخدير والعناية.

ويوجد بالمستشفى 28 سريرًا مجانيًا، و16 سريراً اقتصادياً، و12 سرير عناية مركزة، و4 حضّانات، و21 سرير استقبال، كما يضم المستشفى أجهزة للأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والمناظير والأشعة المقطعية وأجهزة رسم القلب و«ماموجرام».

وتبلغ القوى البشرية العاملة في المستشفى 492، من ضمنهم أطباء بشريون وأطباء أسنان وأطباء علاج طبيعي وصيدلي وهيئة التمريض والإداريون وإخصائيو التغذية.