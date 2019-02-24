شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولي المهندس علاء محمد إبراهيم منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز المدينة المليونية بشرق بورسعيد، والمهندس أشرف عبدالرحمن فتح الله، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، والمهندس أشرف فتحى محمود عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس عبدالمنصف الرفاعى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، والمهندس عاطف زكريا على، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل كبيراً للإخصائيين بدرجة مدير عام بقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس شريف مجدى حسين الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس خالد حسن محمد شاهين، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومشرفاً على جهاز تنمية شمال خليج السويس، والمهندس عبدالرؤوف حامد عبدالرؤوف، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشروق.

كما أصدر الجزار قراراً وزارياً بتولى المهندس محمد وجدى حسين أحمد، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بالإشراف على مدينتى (الصالحية الجديدة- المدينة المليونية بشرق بورسعيد)، ويكون مقر عمله جهاز مدينة الصالحية الجديدة.