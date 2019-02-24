شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس القبرصي يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية ـ الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم الأحد إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية.

ومن المقرر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم أعمال القمة العربية ـ الأوروبية بمدينة شرم الشيخ والتي تعقد للمرة الأولى تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"؛ بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وأوروبية.

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