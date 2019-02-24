شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة مكافحة شلل الأطفال بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن د سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية وصول معدل المستهدف من حملة 100مليون صحة بالمحافظة إلى 99%من المستهدف منذ انطلاقها في ديسمبر الماضى وقبل انتهاء الحملة بالمحافظة في 28 فبراير الجارى.

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وكشف في تصريحات خاصة للمصرى اليوم عن تحقيق 4مراكز بالمحافظة معدلات 100%بالحملة وهى فايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب والقصاصين وكشف عن استمرار وجود تمركزات الحملة في جميع قرى ومدن ومراكز المحافظة بأجمالى عدد 358تمركز تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة ليلا ويتم مدها احيانا في حالة الزحام .

وأشاد وكيل الوزارة بالاقبال الكبير من المواطنينن على الحملة واصفا الحملة بأنها اعظم انجازات قطاع الصحة في مصر المرحلة الاخيرة،من ناحية أخرى أعلن السقعان انطلاق حملة مكافحة شلل الاطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات في جميع انحاء المحافظة من 24فبراير وحتى 27فبراير لافتا إلى ان المستهدف من الحملة 223 ألف و976ألف طفل من خلال 600 فريق صحى ومجتمعى و352 فريق اشراف من المديرية و479 متطوع من مدراس التمريض بالمحافظة مشددا على ان الحملة تنتقل من منزل إلى منزل بالريف ومن شقة إلى شقة بالمدن وهناك تنسيق مع المؤسسات الدينية من خلال 850 مسجد و23 كنيسة بجانب 606 حضانة تضم 27 ألف طفل مستهدف.

وقال ان هناك 110نادى بالمحافظة تشارك في الحملة ضمانا للانتشار لحملة مكافحة شلل الاطفال بالتنسيق مع المحافظات الاخرى الملاصقة مع المحافظة من خلال نقاط رصد.