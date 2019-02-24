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الرقابة الإدارية تضبط عميد إحدى الكليات ومدرسا مساعدا برشوة ثابتة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط عميد إحدى الكليات، ومدرس مساعد بذات الكلية، لتقاضى الأول 50 ألف جنيه على السبيل الرشوة من الثانى مقابل موافقته على استمراره ‏فى العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات المعتمدة وندب زوجته للعمل بذات البرنامج ‏والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب.

 

وقد أشارت التحريات إلى تقاضى المتهم هذا المبلغ بصفة دورية عند بدء كل ترم دراسة. 

 

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وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما. 

 

 

 

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