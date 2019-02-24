الرقابة الإدارية تضبط عميد إحدى الكليات ومدرسا مساعدا برشوة ثابتة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط عميد إحدى الكليات، ومدرس مساعد بذات الكلية، لتقاضى الأول 50 ألف جنيه على السبيل الرشوة من الثانى مقابل موافقته على استمراره فى العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات المعتمدة وندب زوجته للعمل بذات البرنامج والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب.
وقد أشارت التحريات إلى تقاضى المتهم هذا المبلغ بصفة دورية عند بدء كل ترم دراسة.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
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